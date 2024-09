Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Cocu Səmədov (87 kq) İspaniyanın Pontevedra şəhərindəki U-20 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici mərhələdə qırğızıstanlı Asan Janişovla üz-üzə gələn idmançımız 0:8 hesabı ilə məğlub olaraq mundialı ikinci sırada tamamlayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması mundialda 25 idmançı ilə təmsil olunur. Dünya çempionatına sentyabrın 8-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.