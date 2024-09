Xroniki ağrıları kəsən cihaz hazırlandı

Alimlər xroniki bədən ağrıları ilə əlaqəli yanlış siqnalları kəsmək üçün yeni beyin stimullaşdırıcı cihaz hazırlayıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ağrı bədən üçün çox vacib bir xəbərdarlıq sistemi olsa da, bəzi şərtlər bu siqnalların işləməməsinə səbəb ola bilər.

Məsələn, xroniki ağrıdan əziyyət çəkən xəstələrdə beynin dərinliklərindən gələn səhv siqnallar sağalmış zədə, amputasiya edilmiş əza və ya digər oxşar mürəkkəb vəziyyətlər haqqında yanlış həyəcan siqnallarına səbəb ola bilir.

Dərmanlar ağrıları müalicə etməyə kömək edə bilsə də, tez-tez resept tələb edir və yan təsirlərə malikdir.

Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, yeni "Diadem" cihazı bu problemi həll edə bilər. Cihaz ultrasəs dalğaları istehsal edərək xroniki bədən ağrısının arxasındakı səhv siqnalları pozur. Xroniki ağrıları olan 20 iştirakçının iştirak etdiyi bu yaxınlarda aparılan klinik araşdırma aparatdan istifadə edənlərin ağrıların azaldığını göstərib.

