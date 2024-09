UEFA Millətlər Liqasında Azərbaycan - İsveç matçına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, görüş C Liqasının I qrupu çərçivəsində, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir.

Qarşılaşmanı macarıstanlı FIFA referisi Balaş Berkey idarə edir.

