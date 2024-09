Zelenski Şoltsla görüşəcək

Bu gün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və Almaniya kansleri Olaf Şolts cümə günü görüşəcək.

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətinin sözçüsü məlumat yayıb. Görüşün harada keçiriləcəyi və digər detallarla bağlı məlumat verilməyib.

Ukraynanın müttəfiqləri, o cümlədən ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Ostin də Ukraynaya gələcək dəstəyi müzakirə etmək üçün bu gün Almaniyanın Ramşteyn şəhərində görüşməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, müharibənin başlamasından bu yana Almaniya Ukraynanın ən böyük dəstəkçisidir. Ölkə Kiyevə təxminən 31 milyard dollar yardım ayırıb.

