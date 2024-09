Polşa millisinin 19 yaşlı üzvü "Fənərbağça"nın hədəfində

Kristian Medina transferi üçün hələ də "Boka Xuniors"la anlaşa bilməyən "Fənərbaxça" alternativ adlara müraciət etməyə başlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu baxımdan sarı-göylülər gözünü Kasper Urbanskiyə dikib. "Fənərbağça"nın 19 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün "Bolonya"nın qapısını döyəcəyi bildirilir.

Dünən axşam Polşanın Şotlandiyanı 3-2 hesabı ilə məğlub etdiyi matçda Kasper Urbanski "Fənərbağça"nın futbolçusu Sebastian Şimanski ilə birlikdə yarımmüdafiədə çıxış edib.

"Bolonya" ilə müqaviləsinin son ilində olan 19 yaşlı Kasper Urbanski hələ də yeni müqavilə imzalamayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.