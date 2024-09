Minifutbol üzrə U-23 dünya çempionatının püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkatmada Azərbaycan millisinin də rəqibləri müəyyənləşib. B qrupunda yer alacaq yığmamız Kolumbiya, Slovakiya və İraq komandaları ilə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Xorvatiyada təşkil olunan dünya çempionatı oktyabrın 7-də start götürəcək.

