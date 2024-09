Türkiyə inamlı qələbə qazandı - Millətlər Liqası

UEFA Millətlər Liqasının II turunda daha səkkiz oyun baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, A, B və C liqalarında yer alan komandalar münasibətləri aydınlıq gətiriblər.

B Liqasının IV qrupunda Türkiyə yığması doğma meydanda İslandiyanı minimal hesabla yenib. Maraqlı görüşlərdən biri də A Liqasının II qrupunda baş tutub: Fransa Belçika üzərində inamlı qələbə qazanıb.

UEFA Millətlər Liqası, II tur

9 sentyabr

A Liqası, II qrup

22:45. Fransa – Belçika 2:0

22:45. İsrail – İtaliya 1:2

B Liqası, IV qrup

22:45. Türkiyə – İslandiya 3:1

22:45. Monteneqro – Uels 1:2

22:45. Norveç – Avstriya 2:1

22:45. Sloveniya – Qazaxıstan 3:0

C Liqası, II qrup

20:00. Kipr – Kosovo 0:4

22:45. Rumıniya – Litva 3:1

Qeyd edək ki, C Liqasının I qrupunda yer alan Azərbaycan yığması ötən gün Slovakiyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

