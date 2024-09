Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Tofiq Zeynalov vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o, 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Tofiq Zeynalov 2007-2018-ci illərdə Tovuz RİH başçısı vəzifəsini icra edib. O, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi general-mayor Ramiz Zeynalovun qardaşıdır.

