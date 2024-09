Formula 1-ə gedəndə bunları aparmaq olmaz - Siyahı

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Pri 2024 yarışları zamanı azarkeş zonasına gətirilməsi qadağan olunan əşyaların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az DİN-in Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışların keçirildiyi məkana, ictimai asayişə potensial zərər və zədə gətirə biləcək əşyaların yarışlar zamanı azarkeş zonasına gətirilməsi qadağandır.

Azarkeş zonasına gətirilməsi qadağan olunan əşyaların siyahısı:

- Heyvanlar (fiziki məhdudiyyətli insanlara yardım göstərən xidməti heyvanlar istisna olmaqla);

- Spirtli içkilər, su qabları və hər növ içki qablaşdırmaları (uşaq üçün olan istisna olmaqla);

- Qidalar və içkilər (uşaq üçün olan istisna olmaqla);

- Odlu silah, soyuq silah və digər qeyri-döyüş silah oxşarları, fişənglər, alovlandırıcılar;

- Lazer işıqları, rolik, skeytbord, seqvey, velosiped, skuter;

- Oturacağın altına yerləşməyən iri əşyalar, oturacaqlar və əyləşmək üçün digər ləvazimatlar (fiziki məhdudiyyətlilər istisna olmaqla);

- Dronlar və digər uçan cihazlar;

- Megafon və buna oxşar cihazlar daxil olmaqla səs gücləndiriciləri və musiqi alətləri;

- Soyuducu qutular, piknik üçün səbətlər;

- Provokativ rəmzlər və şəkillər, dini, siyasi ifadələr və şüarlar, təhqiredici banerlər və əşyalar;

- İri əşyalar və bel çantaları;

- Tutacağı 1 metrdən uzun olan bayraqlar və çətirlər;

- Peşəkar video çəkən cihazlar və obyektivi 30 sm-dən uzun olan fotokameralar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.