Aparıcı Azər Axşam ATV kanalı ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor bu mövsüm Space TV-də efirə çıxacaq. Azər "Axşamın qonağı" proqramına aparıcılıq edəcək. "Axşamın qonağı" həftə içi beş gün yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Azər Axşam ATV kanalını ona iş verməməkdə ittiham etsə də, ötən mövsüm orada yayımlanan "Bişir qazan" proqramına aparıcılıq edirdi.

