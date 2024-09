Rusiyada təyyarə qəzası olub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, qəza barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin region üzrə Baş İdarəsi məlumat yayıb. Qəza ölkənin Altay bölgəsində olub, təyyarə pilotunun öldüyü bildirilir.

Hadisə yerinə təcili yardım, yanğınsöndürmə əməkdaşları cəlb edilib.

