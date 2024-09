​Kreml Trampa qarşı yeni sui-qəsd cəhdini şərh etdi

Kreml Trampa qarşı yeni sui-qəsd cəhdini şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ-da prezident seçkiləri ərəfəsində vəziyyəti gərgin adlandırıb.

Onun sözlərinə görə, Rusiya baş verənləri diqqətlə izləyir, lakin müdaxilə etmir. Kreml nümayəndəsi Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Trampa sui-qəsd cəhdini belə şərh edib.

“Bu, əslində bizim işimiz deyil. Biz, əlbəttə ki, ABŞ-dan gələn məlumatları diqqətlə izləyirik. Biz orada, o cümlədən siyasi rəqiblər arasında vəziyyətin nə qədər gərgin olduğunu görürük”.

