2024-2025-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrində 1,619,335 nəfər şagird təhsil alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bunlardan 132,931 nəfər birinci sinfə qədəm qoyacaq. Məktəbəhazırlıq qruplarında isə 90,672 uşaq təhsil alacaq.

