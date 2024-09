Saç tökülməsini artıran beş səbəb

Saç tökülməsi müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər - pis ekologiyadan ciddi xəstəliklərin mövcudluğuna qədər. Ancaq məlum olub ki, bu, pis yemək vərdişlərindən qaynaqlanır və sonra saçınızı əvvəlki şöhrətinə qaytarmağın yollarını tapmaq lazım gəlir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən saç tökülməsinə səbəb olan amilləri təqdim edir:

Həddindən artıq A vitamini



Bu vitamin heyvan mənşəli məhsullarda (balıq, qaraciyər, süd məhsulları və yumurta) və xarakterik sarımtıl-narıncı rəngə malik meyvə/tərəvəzlərdə (yerkökü, balqabaq, bolqar bibəri, ərik, qovun) olur. A vitamini sağlam saçlar və gözlər üçün vacibdir, lakin çox miqdarı saç tökülməsinə səbəb ola bilər.

Qızardılmış və yağlı qidalar

Saç tökülməsi çox vaxt sağlam olmayan qızardılmış və yağlı qidalara aludə olanlarda olur. Qızardılmış və ya yağlı qidalarda sağlam yağlar yoxdur, bu da öz növbəsində saç tökülməsinə səbəb olur.

Balıq

Skumbriya, tuna, kambala, halibut, hətta qızılbalıq və alabalıq kimi bəzi balıq növləri bəzən çoxlu civə ehtiva edir. Əgər bədəndə toplanırsa, bu da saç tökülməsinə səbəb ola bilər.

Protein çatışmazlığı

Bədənin kifayət qədər zülal almaması nəticəsində aşağı protein və ya pis qidalanma olan hər hansı pəhrizlər saçın vəziyyətinin pisləşməsi və hətta saç tökülməsi ilə nəticələnir. Ağ ət, balıq, yumurta və süd məhsullarında çox miqdarda protein var - özünüzü tam bir pəhriz ilə təmin edin.

Sink, dəmir və kalsium çatışmazlığı



Vücudunuzun tələb etdiyi qədər sink və dəmir qəbul edib-etmədiyinizi yoxlayın. Mal əti, donuz əti, quzu əti, hinduşka əti, toyuq əti, paxlalılar, qoz-fındıq, toxum, dəniz məhsulları, yumurta - bütün bunlar müntəzəm olaraq istehlak edilməlidir ki, dəmir çatışmazlığından qaynaqlanan anemiya inkişaf riski yaransın.

