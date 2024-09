"İnter Mayami"nin futbolçusu Lionel Messinin son görünüşü pərəstişkarlarını heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı ulduz ötən həftə sağalaraq meydana qayıdıb. Bununla belə, Messinin yeni imici sosial mediada böyük əks-səda yaradıb. Messinin saçındakı ağ saçlar və üzündəki nəzərəçarpan qırışlar pərəstişkarlarının təəccübünə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.