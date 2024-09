Sabah qeyri-iş günüdür? - RƏSMİ CAVAB

20 sentyabr - Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Günü hələlik iş günü hesab edilən bayram günü hesab olunur.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, Əmək Məcəlləsində müvafiq dəyişiklik yoxdursa, Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab olunur. Əmək Məcəlləsində dəyişikliyi isə Milli Məclis edir.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncama əsasən, hər il sentyabrın 20-si Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd ediləcək.

