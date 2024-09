"Real"ın əfsanəsi Arda barədə bunları dedi

"Real Madrid"in əfsanələrindən olan keçmiş futbolçu Quti Arda Gülərdən danışıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Arda Gülərin daha çox oynamağa başladığını bildirən Quti, onun daha çox gündəmə gələcəyini deyib. Quti hazırkı komandanın öz dövründəkindən daha yaxşı olduğunu ifadə edib:

"Bu, Qalaktikosdan daha yaxşı heyətdir. Çox yaxşı oyunçular var və demək olar ki, hamısı gəncdir".



Quti Arda Gülər haqqında da yüksək fikirlər söyləyib:

"Ançelotti Arda Gülərə daha çox dəqiqə verir. O, çox maraqlı oyunçudur. O, əla final ötürmələri olan və qol vuran bir yarımmüdafiəçidir. Növbəti oyunlarda daha çox gündəmə gələcək".

