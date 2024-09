VII çağırış Milli Məclis sədrinin müavinləri seçilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə VII çağırış Milli Məclisin ilk iclasında məsələ müzakirəyə çıxarılıb.

Deputat Əli Əhmədov Milli Məclis sədrinin birinci müavini, deputatlar Ziyafət Əsgərov, Musa Qasımlı və Rafael Hüseynov sədrin müavinləri seçiliblər.

Qeyd edək ki, indiyədək Milli Məclis sədrinin üç müavini ( I müavin və iki müavin) olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.