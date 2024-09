Bakıda texnologiya zirvəsi - Dünya səviyyəli ekspertlər ölkəmizə gəlir

13 illik tarixində ilk dəfə olaraq Lütfi-Zadənin xatirəsinə həsr olunmuş nüfuzlu Ümumdünya Elm Konfransı - "WCoSC'24" Bakıya gəlir.



Əvvəllər San-Fransisko, Kaliforniya və Texas kimi məşhur texnoloji mərkəzlərdə keçirilən bu ilki tədbir “Alas Academy” tərəfindən təşkil olunacaq və 25-28 sentyabr 2024-cü il tarixlərində baş tutacaq.



Builki konfransda qeyri-səlis məntiqin yaradıcısı, tədbirin ilk altı buraxılışında iştirak etmiş Lütfi Zadənin xatirəsi anılacaq. Qlobal ekspertləri bir araya gətirən konfransda 18 ölkənin, o cümlədən ABŞ, Polşa, Belçika, Rusiya və digərlərinin iştirakı ilə qeyri-səlis məntiq, kibertəhlükəsizlik və süni intellekt üzrə ən müasir mövzular müzakirə olunacaq.

Spikerlər arasında Onedio.com, Doğuş Teknoloji, Boyner, Flo və digər şirkətlərin CTO və liderləri iştirak edəcək. İştirakçılar texnologiyanın gələcəyini formalaşdıran mütəxəssislərdən fikirlər əldə etmək imkanı əldə edəcəklər.

Bu tədbir texnologiya və süni intellekt üzrə indiyə qədər keçirilən ən əhəmiyyətli və geniş iştiraklı konfranslardan biri kimi daha da əhəmiyyətli edir.

Konfransda ADA Universiteti, UNEC, Bakı Mühəndislik Universiteti və Xəzər Universiteti də daxil olmaqla 6 universitetdə paralel panellər təşkil olunacaq və burada süni intellekt, qeyri-səlis məntiq və kibertəhlükəsizliklə bağlı müxtəlif müzakirələr aparılacaq.

Tədbir sentyabrın 28-də TechConnect 2024 - Süni İntellekt və Kibertəhlükəsizlik Forumu ilə yekunlaşacaq, burada bütün iştirakçılar süni intellekt və kibertəhlükəsizliyin gələcəyinə dair əsaslı fikirlər təqdim etməyi vəd edən möhtəşəm finala toplaşacaqlar.

Bu tədbirdə iştirak yalnız dəvətlidir və iştirak etmək istəyənlər techconnect.az rəsmi saytı vasitəsilə dəvət üçün müraciət edə bilərlər.

Tədbirin əsas tərəfdaşı İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi, SIMA digər tərəfdaşlar isə YusifliTech, Caspipot və Promox.az-dır.

Alas Academy - Süni intellekt, Data Analitika, Kibertəhlükəsizlik və digər innovativ peşələrin tədrisində ixtisaslaşmış təlim mərkəzidir.

