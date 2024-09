Ruslar Ukraynadakı müharibədə Çinin "ZFB-05" zirehli maşınlarından istifadə etməyə başlayıblar.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı rus "Telegram" kanallarında məlumat yayılıb. "BİLD" nəşrinin eksperti Julian Röpke görüntülərin həqiqiliyini təsdiqləyib və deyib ki, bu, Ukraynada Çin hərbi texnikasının istifadəsinə dair ilk sübutdur.

Qeyd edilir ki, ruslar bu kiçik, manevrli maşınlardan şəxsi heyəti minalanmış sahələr vasitəsilə döyüş əməliyyatları yerinə çatdırmaq üçün istifadə edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.