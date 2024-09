Azərbaycanda “Xankəndi” futbol klubunun əsası qoyulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeni yaradılan klub qarşıdakı mövsümdə AFFA Region Liqasında çıxış edəcək.

“Xankəndi” futbol klubu hələlik ev oyunlarını Şamaxı İdman Olimpiya Kompleksinin Stadionunda keçirəcək.



