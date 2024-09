"Zelenski Demokratları dəstəkləyir" - Tramp

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkilərində Demokrat Partiyasını dəstəklədiyini iddia edib.

Metbuat.az bildirir ki, Tramp Pensilvaniya ştatında keçirilən mitinqdəki çıxışında deyib:

"O, Demokratların seçkilərdə qalib gəlməsini çox istəyir".

Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibənin dayandırıla biləcəyini irəli sürən Tramp vəzifədə olacağı təqdirdə Moskva ilə Kiyev arasında sülh razılaşmasının müzakirə oluna biləcəyini iddia edib. Tramp deyib ki, seçiləcəyi təqdirdə həm Zelenskiyə, həm də Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng vuracaq və onları sülh razılaşması əldə etməyə təşviq edəcək.

