“Wikileaks”in təsisçisi AŞPA komitəsi qarşısında ifadə verəcək

“Wikileaks”in qurucusu Culian Assanj oktyabrın 1-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) komitəsi qarşısında ifadə verəcək. Bu, onun iyun ayında Britaniya həbsxanasından çıxdıqdan sonra ilk ictimai çıxışı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wikileaks” “X” sosial şəbəkəsində açıqlama verib.

Təşkilatın açıqlamasında bildirilir ki, “Oktyabrın 1-də Culian Assanj Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsi qarşısında ifadə vermək üçün Strasburqa gələcək.”

