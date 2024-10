İsrail ordusu Livanda quru əməliyyatlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Dərc edilən xəbərlərə görə, İsrail tankları Livanın cənubunda yerləşən Rmeyş yaşayış məntəqəsinə daxil olub. Hələlik İsrail ordusu məsələ barədə rəsmi açıqlama verməyib. Lakin İsrail Livanın cənubunda yaşayan sakinlərə çağırış edib. Çağırışda sakinlərə Livanın cənubundakı yaşayış məntəqələrindən çıxması tələb olunub.

