Qarmon ifaçısı Vahid Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə xanəndə Sabir Abdullayev məlumat verib.O, musiqiçinin qəfildən vəfat etdiyini bildirib:

"Vahid Ağdamın ən gözəl musiqiçilərindən idi. Sənətkar idi. Bu sabah onun ağır xəbərinə sarsıldıq. Ağır xəbəri eşidəndə əvvəlcə inanmadım. Heç xəstəliyi də yox idi. Qəflətən dünyasını dəyişib. İndi sənət dostumuzu son mənzilə yola salırıq".

