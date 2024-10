"Real" və "Siti" bu futbolçunu almaq üçün yarışır

"Bavariya"nın futbolçusu Jamal Musiala “Real Madrid”ə transfer olma ehtimalından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Real” transfer ola biləcəyi barədə iddiaları təkzib etməyib. İddia edilir ki, "Real Madrid" və "Mançester Siti" futbolçunu transfer etmək üçün yarışır. Musialanın "Bavariya" ilə müqaviləsi 2026-cı ildə başa çatır və yeni müqavilə hələ imzalanmayıb. Musiala gələn mövsümə qədər müqavilə imzalamasa, “Bavariya” onu pulsuz əldən verməmək üçün sata bilər.

Məlumata görə, Musiala UEFA Çempionlar Liqasını qazana biləcək klubda oynamaq istəyir. "Bavariya"nın idman direktoru Maks Eberl klubun Musiala ilə müqaviləni yeniləmək istədiyini, lakin razılaşmanın hələlik əldə edilmədiyini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.