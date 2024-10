Mask Trampın mitinqinə qatıldı

ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Tramp milyarder İlon Maskla birlikdə təxminən üç ay əvvəl Pensilvaniya ştatının Butler dairəsində onun həyatına qəsd edilən yerdə mitinq keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CBS Nyus məlumat yayıb.

“Mən faciə və ürək ağrısından sonra Pensilvaniya və bütün Amerika xalqına sadə bir mesaj çatdırmaq üçün bu gecə Butlerə qayıtdım”, - Tramp çıxışında deyib.

Daha sonra İlon Mask səhnəyə çıxıb və noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini “həyatımızın ən vacibi” adlandırıb. O bildirib ki, Konstitusiyanı və demokratiyanı qorumaq üçün Tramp qalib gəlməlidir.

