Bu gün IV tura start veriləcək - Millətlər Liqası

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında IV turun oyunlarına start veriləcək. İlk oyun günündə ümumilikdə 8 qarşılaşma keçiriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, B Liqasının 3-cü qrupunda Norveç millisi səfərdə Avstriya ilə qarşılaşacaq. Digər maraqlı oyun isə B Liqasının 2-ci qrupunda baş tutacaq. Bu qarşılaşmada Finlandiya yığması evdə İngiltərəni qəbul edəcək.



UEFA Millətlər Liqası

B Liqası

II qrup

20:00. Finlandiya - İngiltərə

22:45. Yunanıstan - İrlandiya

Xal durumu: Yunanıstan - 9, İngiltərə - 6, İrlandiya - 3, Finlandiya - 0.

III qrup

17:00. Qazaxıstan - Sloveniya

22:45. Avstriya - Norveç

Xal durumu: Norveç - 7, Avstriya - 4, Sloveniya - 4, Qazaxıstan - 1.

C Liqası

IV qrup

20:00. Ermənistan - Şimali Makedoniya

22:45. Farer Adaları - Latviya

Xal durumu: Şimali Makedoniya - 7, Ermənistan - 4, Latviya - 3, Farer Adaları - 2.

D Liqası

I qrup

20:00. Lixtenşteyn - Cəbəllütariq

Xal durumu: Cəbəllütariq - 4, San Marino - 3, Lixtenşteyn - 1.

II qrup

20:00. Malta - Moldova



Xal durumu: Moldova - 6, Malta - 3, Andorra - 0.

