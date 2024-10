Ən çox boşanan bürclər - Evlənmədən öncə düşünün

Astroloqlara görə, bəzi bürclər ailə həyatında boşanmağa meyillidirlər. Bu bürclərin nümayəndələri münasibətlərdə asanlıqla boşanma yolunu seçirlər. Astroloqlar evliliydə məsuliyyətsiz olan, ən çox boşanan bürcləri açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən həmin 5 bürcü təqdim edir:

Dolça bürcü

Dolçalar bağlanmaqdan qorxurlar. Onlar azadlığı hər şeydən üstün tuturlar və ən az evlənən bürclər arasında sayılırlar. Dolça nümayəndələri ənənəvi olmayan həyat tərzini üstün tuturlar və ciddi olmayan münasibətlərə üstünlük verirlər. Bu səbəbdən də Dolçalar onları sıxan evliliklərdən asanlıqla imtina edirlər.

Oxatan bürcü

Oxatanlar təbiətən flört etməyi və azadlığı sevirlər. Onların macərapərəst ruhu uzun müddət eyni yerdə qalmaqlarına mane olur. Evlilikdə müstəqilliklərini itirməkdən qorxan Oxatan bürcləri özlərini sıxışdırılmış hiss edərsə, boşanmaqdan çəkinmirlər.

Balıqlar bürcü

Balıqlar romantizmi və emosional bağlılığı ön planda saxlayırlar. Əgər Balıq bürcü nümayəndələri münasibətlərində sevgi və dəstək görməzlərsə, zamanla soyuqlaşa və məsafə saxlaya bilərlər. Bu bürc nümayəndələri partnyorlarından eyni diqqət və səy görmədikdə münasibəti bitirməkdən çəkinmirlər.

Əkizlər bürcü

Əkizlər sosial və ünsiyyətcil bürclərdir. Onlar hər kəslə asanlıqla dost ola bilirlər, lakin ailə həyatında eyni ünsiyyəti və dostluq əlaqəsini itirərlərsə, boşanmaq qərarına gələ bilərlər. Əgər münasibətdə ünsiyyət pozularsa, Əkizlər yeni bir partnyor tapmaqda çətinlik çəkmirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.