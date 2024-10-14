Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlandı - Millətlər Liqası

Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlandı -
19:24 14 Oktyabr 2024
475 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gələcək Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

Azərbaycan: Mehdi Cənnətov, Qismət Alıyev, Rahil Məmmədov, Bədavi Hüseynov, Anton Krivotsyuk, Aleksey İsayev, Ceyhun Nuriyev, Elvin Cəfərquliyev, Toral Bayramov, Mahir Emreli, Ramil Şeydayev

Slovakiya : Marek Rodak, David Hançko, Lubomir Satka, Milan Şkrinyar, Peter Pekarik, Ondrey Duda, Stanislav Lobotka, Laslo Beneş, Tomas Suslov, David Strelets, Lukas Qaratslin.

Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşəcək görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan - Slovakiya oyununda hesab bərabərləşdi -

Azərbaycan - Slovakiya oyununda hesab bərabərləşdi - Millətlər Liqası

14 Oktyabr 2024 20:48
Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 4 medal qazandılar

Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 4 medal qazandılar

14 Oktyabr 2024 19:53
Samir Abasovu o əvəzlədi -

Samir Abasovu o əvəzlədi - FOTO

14 Oktyabr 2024 16:01
Millimizin aut atışı gülüş hədəfi oldu -

Millimizin aut atışı gülüş hədəfi oldu - VİDEO

14 Oktyabr 2024 15:14
​Qavi heyətə qayıtdı, özü ilə milyonlarla avro “gətirdi”

​Qavi heyətə qayıtdı, özü ilə milyonlarla avro “gətirdi”

14 Oktyabr 2024 14:48
Ardanı verin, onu alın -

Ardanı verin, onu alın - "Real"ın təklifinə sürpriz cavab

14 Oktyabr 2024 14:12
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yeni "Galaxy S25 Ultra" belə olacaq

14 Oktyabr 2024 21:28

Azərbaycanın yardımlarını unutmadıq -

14 Oktyabr 2024 21:14

Avtobus zolağına görə bu halda cərimə yazılmayacaq

14 Oktyabr 2024 20:53

Azərbaycan - Slovakiya oyununda hesab bərabərləşdi -

14 Oktyabr 2024 20:48

6 bürc çətin sınaq qarşısında -

14 Oktyabr 2024 20:42

ADA universitetində rəsm sərgisi keçirildi

14 Oktyabr 2024 20:28

"Heydər Əliyev ideyalarının orduda təbliği təqdirəlayiqdir”

14 Oktyabr 2024 20:14

Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 4 medal qazandılar

14 Oktyabr 2024 19:53

Bakıda qaz olmayacaq -

14 Oktyabr 2024 19:28

Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlandı -

14 Oktyabr 2024 19:24