İspaniya qələbə qazandı, Portuqaliya liderliyini əldən vermədi

UEFA Millətlər Liqasında IV tura 8 oyunla yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar A və C liqalarında keçirilib.

A Liqasının I qrupunda Şotlandiya evdə Portuqaliya ilə sülhə razılaşıb, bu liqanın IV qrupunda isə İspaniya yığması doğma meydanda Serbiyanı darmadağın edib.

UEFA Millətlər Liqası

IV tur

15 oktyabr

A Liqası

I qrup

22:45. Polşa - Xorvatiya 3:3

22:45. Şotlandiya - Portuqaliya 0:0

Xal durumu: Portuqaliya - 10, Xorvatiya - 7, Polşa - 4, Şotlandiya - 1.

IV qrup

22:45. İsveçrə - Danimarka 2:2

22:45. İspaniya - Serbiya 3:0

Xal durumu: İspaniya - 10, Danimarka - 7, Serbiya - 4, İsveçrə - 1.

C Liqası

II qrup

22:45. Litva - Rumıniya 1:2

22:45. Kosovo - Kipr 3:0

Xal durumu: Rumıniya - 12, Kosovo - 9, Kipr - 3, Litva - 0.

III qrup

22:45. Belarus - Lüksemburq 1:1

22:45. Şimali İrlandiya - Bolqarıstan 5:0

Xal durumu: Şimali İrlandiya - 7, Belarus - 6, Bolqarıstan - 5, Lüksemburq - 2.

Qeyd edək ki, Millətlər Liqasında V tura noyabrın 14-də start veriləcək.

