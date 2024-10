"Kapital Bank"ın 150 illiyinə həsr olunan lotereyada 150 000 AZN mükafatın sahibi bəlli oldu

Kapital Bank-ın 150 illik yubileyi münasibətilə Birbank taksit kartı sahibləri üçünkeçirilən lotereyanın 3-cü tirajı 15 oktyabr 2024-cü il tarixində yekunlaşıb.

10 iyul-30 sentyabr 2024-cü il tarixlərində edilən əməliyyatları əhatə edən tirajda 3334 nəfər qalib seçilib. Onlardan 2300 nəfər 5 AZN, 1000 nəfər 10 AZN dəyərində keşbek, 20 nəfər 100 AZN, 10 nəfər 500 AZN, 2 nəfər 1000 AZN, 1 nəfər isə 10 000 AZN pul mükafatı qazanıb. Loterayanın əsas mükafatı 150 000 AZN də final tirajda öz sahibini tapıb.

Lotereya qaliblərinin siyahısı: https://kbl.az/150tiraj3

Qeyd edək ki, final tirajında 1-ci və 2-ci tirajda qalib olmayan biletlər də iştirak edib. 10 iyul-30 sentyabr2024-cü il tarixlərini əhatə edən lotereyada ümumilikdə 10 000 nəfər Birbank taksit kart sahibi qalib adını qazanıb. Onlardan6900 nəfər 5 AZN, 3000 nəfər 10 AZN dəyərində keşbek, 60 nəfər 100 AZN, 30 nəfər 500 AZN, 6 nəfər 1000 AZN, 3 nəfər isə 10 000 AZN, 1 nəfər isə 150 000 AZN pul mükafatı qazanıb.

Lotereyanın şərtlərinə əsasən Birbank taksit kartları ilə edilən hər 50 AZN və üzəri nağdlaşdırma, birdəfəlik ödəniş (POS-terminal, onlayn ödənişlər) və köçürmə əməliyyatları müştəriyə 1 bilet (lotereyada iştirak şansı) qazandırırdı. Taksit (ödəniş məbləğinin aylara faizsiz bölünməsi) və Ninja (əməliyyat məbləğinin aylara komissiya ilə bölünməsi) əməliyyatları zamanı isə kart sahibi hər 50 AZN üçün 10 bilet əldə edirdi.

