"​WhatsApp" videozənglər üçün yenilik etdi - FOTO

"WhatsApp" Android üçün istifadəçilərə kamera və videozənglər üçün effektləri idarə etmək imkanı verən funksiyanı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə video zəng zamanı dərinin hamarlanması və aşağı işıq rejimi kimi dinamik üz filtrləri ilə fərdiləşdirməyə imkan verir. Üz tanıma və jestlərə cavab verməklə video zəngləri daha interaktiv və vizual olaraq təkmilləşdirir.



"WABetaInfo"da yer alan məlumata görə, yeni seçim gizlilik parametrlərində yerləşir və burada istifadəçilər kamera və videozənglər üçün effektləri aktivləşdirə və ya söndürə bilərlər. Effektlər jestlər və üz ifadələrinə uyğun olaraq avtomatik tənzimlənir və zəngləri daha interaktiv edir. Effektləri deaktiv etmək istəyənlər bunu birbaşa videozəng zamanı kamera interfeysindən edə bilərlər. Effektlərin daim göstərilməməsi üçün istifadəçilər gizlilik parametrlərindən bu funksiyanı tamamilə söndürə bilərlər.



Yenilik bəzi beta tətbiqdən istifadə edənlər üçün "Google Play Store"da əlçatan olub və yaxın günlərdə daha çox istifadəçiyə təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, zənglər əvvəlki qaydada tam şifrələnmiş olacaq. Bu xüsusiyyət şifrələmə protokollarına müdaxilə etmir.

