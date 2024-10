Tuneldə boğularaq ölən Elnurun FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Sabunçuda tunelə yağış sularının dolması nəticəsində 2 nəfər boğularaq ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, həyatını itirən şəxslərdən 48 yaşlı Elnur Fazil oğlu Şirinov Kürdəmir şəhər sakini imiş. O, çörəkdaşıyan avtomobil idarə edirmiş və Bakıdan rayona vaxtaşırı olaraq çörək apararaq satırmış.

Qeyd edək ki, Sabunçu tunelində E.Şirinovla yanaşı, 1995-ci il təvəllüdlü Köçəri Fərman oğlu Abbasov da boğularaq ölüb.

Faciəvi şəkildə ölən Elnur Şirinovun fotosunu təqdim edirik:

