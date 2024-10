"Sabah"ın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında böyük hesabla məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adino Mustedanaqiçin rəhbərlik etdiyi kollektiv ilk oyununda İsveçrənin "Bazel" klubuna 0:6 hesabı ilə uduzub. Qarşılaşma Bazel şəhərindəki "St. Yakob Park" stadionunda keçirilib.

Qeyd edək ki, komandalar arasında noyabrın 6-da Bakıda baş tutacaq qarşılaşma saat 18:00-da başlayacaq.

