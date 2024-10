Mourinyo ulduz futbolçunun alınması üçün təlimat verdi

“Fənərbaxça" Paulo Dibalanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" futbolçunu mövsümün fasiləsində heyətə qatmaq istəyir. İtaliya mətbuatının məlumatına görə, "Fənərbaxça" Paulo Dibalanın transferi üçün "Roma" ilə danışıqlar aparır. Paulo Dibalanın “Roma”dan ayrılmaq istədiyi barədə məlumatlar var. Futbolçu Joze Mourinyo amilinə görə, "Fənərbaxça"ya transfer olmağa üstünlük verə bilər.

Qeyd edək ki, Paulo Dibala bu mövsüm “Roma”da 9 matçda 1 qol vurmağı bacarıb. Argentinalı ulduzun “Roma” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq. Paulo Dibalanın hazırkı transfer dəyəri 12 milyon avrodur.

