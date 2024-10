​“WhatsApp” böyük problemi həll etdi - Telefon nömrəsinə ehtiyac qalmadı

“WhatsApp” tez-tez telefon dəyişən istifadəçilərin böyük problemini həll edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra tətbiqin öz kontakt siyahısı olacaq və cihazın dəyişdirilməsi zamanı kontaktlar itməyəcək. Yeni funksiya ilkin olaraq “WhatsApp Web” və “Windows” proqramlarında istifadə olunacaq. Meta-nın məlumatına görə, yenilik daha sonra digər cihazlarda da aktiv olacaq. Meta istifadəçilərin təhlükəsizliyi üçün yeni texnologiyanı da istifadəyə verəcək. IPLS adlı yeni şifrələmə texnologiyası kontaktlarla bağlıdır.

Belə ki, kontakt məlumatları yalnız istifadəçi üçün əlçatan olacaq. Bundan əlavə, “WhatsApp”a telefon nömrəsi olmadan hesab açmaq imkanı əlavə edilir ki, bu da istifadəçilərə məxfiliklə bağlı daha çox seçim təklif edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.