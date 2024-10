HƏMAS-dan atəşkəs açıqlaması

HƏMAS Qəzzada atəşkəs və əsir mübadiləsi razılaşması üçün vasitəçilərin tələblərinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın liderlərindən Sami Əbu Zuhri mətbuat konfransında açıqlama verib. O bildirib ki, HƏMAS vasitəçilərin yeni təklifləri ilə bağlı tələbinə cavab verib. Bu kontekstdə bəzi görüşlərin keçirildiyini və digər görüşlərin də keçiriləcəyini bildirən Əbu Zuhri təfərrüatları açıqlamayıb. HƏMAS rəsmisi qeyd edib ki, hərəkat, Qəzzada xalqın əzabına son qoyacaq, daimi atəşkəsi təmin edəcək, işğalın tam sona çatmasını və İsrailin bölgədən çıxarılmasını təmin edəcək, o cümlədən blokadanın qaldırılması, yardım, dəstək və sığınacaq təmin edəcək hər hansı razılaşma təklifini dəyərlindirməyə hazırdır.

