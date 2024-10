Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna II təsnifat mərhələsinin oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.

Azərbaycan Kuboku

1/8 final mərhələsinin cütləri

"Araz-Naxçıvan" - "Mingəçevir"

"Zirə" - "Şamaxı"

"Qaradağ Lökbatan" - "Səbail"

"Qəbələ" - "Qarabağ"

"Kəpəz" - "İmişli"

"Neftçi" - "Difai"

"Turan Tovuz" - "Sabah"

"Sumqayıt" - MOİK

Qeyd edək ki, 1/8 final qarşılaşmaları dekabrın 3-4-də keçiriləcək.

