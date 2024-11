"Qarabağ"ın Avropa Liqa oyununa biletlər satışa çıxarılır

"Qarabağ"ın Norveçdə "Budyo Qlimt"ə qarşı keçirəcəyi UEFA Avropa Liqası matçının qonaq azarkeşləri üçün biletlər bu gündən satışa çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Tərəfdarlar biletləri saat 14:00-dan etibarən iTicket.az saytında əldə edə biləcəklər.

Fanatlar əldə etdikləri vauçerləri oyun günü saat 14:00-dan 16:00-a kimi "Scandic Havet" (Address: Tollbugata 5, 8006 Bode, Norge) otelinin məlumat şöbəsinə yaxınlaşaraq biletə dəyişməlidirlər. Biletlərin qiyməti 55 manatdır.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda, noyabrın 7-də təşkil olunacaq "Budyo Qlimt"-"Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.