Məşqçi ilə mübahisə etdi, müqaviləyə xitam verildi

Braziliya millisinin sabiq üzvü Marselo "Fluminense"dən (Braziliya) ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. Bildirilib ki, 37 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

Futbolçu 2023-cü ildən "Fluminense"nin formasını geyinirdi.

Marselo ötən gün Braziliya A Seriyasının XXXII turunda "Qremio" ilə keçirilmiş matçda oyuna daxil olmağa hazırlaşarkən baş məşqçisi Mano Menezes ilə arasında söz münaqişəsi yaranıb. Mütəxəssis daha sonra fikrini dəyişərək əsəbi halda 37 yaşlı müdafiəçini ehtiyat oyunçular skamyasına göndərib.

Qeyd edək ki, Marselo karyerasının ən parlaq dönəmini İspaniyanın “Real Madrid” komandasında keçirib.

