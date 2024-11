24 milyard kilometr məsafədəki “Voyager 1” ilə əlaqə quruldu

NASA qısa fasilədən sonra 24 milyard kilometr uzaqlıqdakı “Voyager 1” gəmisi ilə əlaqəni bərpa edə bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NASA “Voyager 1” ilə əlaqə qurmaq üçün 40 ildən artıqdır istifadə olunmayan tezlikdən istifadə edib. Bildirilir ki, elm adamları gəmi ilə həmin tezlikdən sonuncu dəfə 1981-ci ildə istifadə edərək, əlaqə qurub. Məlumata görə, “Voyager 1” NASA tərəfindən 1977-ci ildə Günəş sistemini və Günəşin heliosferindən kənardakı ulduzlararası məkanı araşdırmaq üçün buraxılmış kosmik gəmidir.

Əslində, kosmik gəmi ötən il NASA-nın Cənubi Kaliforniyadakı Reaktiv Sürət Laboratoriyasına oxunaqlı məlumat göndərməyi dayandırmışdı. Kosmik gəminin normal fəaliyyətə qayıtması ona ulduzlararası kosmosun öyrənilməsi missiyasını davam etdirməyə və tədqiq edilməmiş bölgələr haqqında mühüm məlumatları göndərməyə imkan verəcək.

