Elçin Lənbəranskinin qızının şad gününə icra başçısı gəldi - Video

Bu gün tanınmış blogger Elçin Əzəmovun (Lənbəranski) qızı Fidanın 7 yaşı tamam olur.

Metbuat.az-ın Manset.az-a istinadən məlumatına görə, paytaxtda yerləşən restoranlardan birində blogger qızına ad günü məclisi təşkil edib.

Ziyafətdə Suraxanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev və millət vəkili Vüqar İskəndərov, məşhur müğənnilər, ictimai-siyasi xadimlər və sənət adamları da iştirak ediblər.

Ziyafətdə olan Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyevlə millət vəkili Vüqar İskəndərovun rəqsi böyük marağa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

