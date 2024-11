Tramp və Harris qələbə mesajı verdi

ABŞ-da Respublikaçılar partiyasının namizədi Donald Tramp Florida ştatında səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp həyat yoldaşı Melaniya Trampla səsvermədən sonra mətbuata açıqlama verib. O, seçkilərdə qələbə qazanacağını ifadə edib:

“Bəzi ştatlarda çox irəlidəyəm. Çox yaxşı gedirik. Düşünürəm ki, böyük qələbə qazanacağıq. Əgər uduzsam və bu, ədalətli seçki olsa, nəticəni qəbul edəcəm”.

Demokrat partiyasının prezidentliyə namizədi Kamala Harris də radio proqramında seçkilərlə bağlı açıqlama verib. Kamal Harris qələbə qazanacağını irəli sürüb. Kamala Harris, “Özümü önümdəki vəzifəyə o qədər cəmləmişəm ki, siyasət çərçivəsində insanların ehtiyaclarına cavab verdiyimə əmin olacağam” - deyə bildirib.

