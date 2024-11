Mask seçkilərin nəticələrini Trampla birlikdə izləyəcək

Amerikalı iş adamı İlon Mask prezident seçkilərinin nəticələrini Donald Trampla birlikdə izləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mask bunun üçün Trampın Floridadakı Mar-a-Laqo iqamətgahına gedəcək. “The New York Times” qəzetinin məlumatına görə, iqamətgahda İlon Maskın da iştirak edəcəyi bir sıra tədbirlər keçiriləcək.

Qeyd edək ki, İlon Mask Respublikaçı namizəd Donald Trampın ən böyük dəstəkçilərindən biridir. İlon Mask Trampın seçki mitinqlərində iştirak edərək, ona dəstək ifadə edib. ABŞ-da prezident postu uğrunda Respublikaçı namizəd Donald Tramp və hakim Demokrat partiyasının nümayəndəsi Kamala Harris rəqabət aparır.

