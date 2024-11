Arda ona oyun şansı verməyən Ançelottiyə belə reaksiya veribmiş

"Real Madrid"də istədiyi qədər oyun şansı əldə edə bilməyən Arda Gülerin baş məşqçi Karlo Ançelottiyə necə reaksiya verdiyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi mənbələr tərəflər arasında gərginlik olduğunu irəli sürmüşdü. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, Arda Güler Ançelottinin qərarlarına etiraz etməyib. O, oyun şansı az əldə etməsinə baxmayaraq, sakit hərəkət edir. Məlumata görə, Karlo Ançelottinin qərarları onu narahat etmir. Bildirilir ki, münasib vaxtı gözləyən Arda Güler gec-tez komandanın önəmli üzvü olacağına əmindir.

Qeyd edək ki, Arda Güler ötən mövsüm ona az oyun şansı verən Karlo Ançelottiyə formasını yerə ataraq etiraz etmişdi. Arda bu mövsüm "Real Madrid"də 11 matçda meydana çıxsa da, bu matçlarda nə qol vura bilib, nə də məhsuldar ötürmə verə bilib.

