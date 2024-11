Göyçayda ağır qəza - Xəsarət alanlar var / FOTO

Göyçay rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Nizami küçəsində qeydə alınıb.

Qəza zamanı eyni markalı Toyota Prius minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə avtomobillərdə olan 3 nəfər müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar.

Qəzada hər iki avtomobilin sürücüsü 1974-cü il təvəlldlü Vüqar Növruzov və 1990-cı il təvəllüdlü Vüsal İsmayılov və bundan başqa digər qadın sərnişin 1950 ci il təvəllüdlü Gülnaz Novruzova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə Göyçay rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev / Metbuat.az

