​“WhatsApp”da şəkillərlə bağlı yenilik - Aldadılmağa son qoyuldu

“WhatsApp” istifadəçilərə göndərilən şəkillərlə bağlı yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə qrup çatlarında və ya şəxsi söhbətlərdə aldıqları şəkilləri tez internetdə axtarmağa imkan verir. Məlumata görə, yeni funksiya artıq Android üçün “WhatsApp Beta” v2.24.23.13 və iOS üçün “WhatsApp Beta” v24.22.10.79 versiyalarında istifadəyə verilib. Şəkili yoxlamaq üçün “WhatsApp” veb brauzeri açır və şəkli avtomatik yükləyir. Sonra “Google”da şəkil axtarışı başlayır.

Bildirilir ki, bu, əslində, daxil olan şəkli qalereyada saxlamaq, sonra “Google” səhifəsini açaraq şəkili axtarışa yükləməklə eyni prosesdir. Lakin “WhatsApp” bu prosesi daha çox sürətləndirib və avtomatlaşdırıb. Bu funksiya istifadəçilərə manipulyasiyanı və ya şəkildə yanıltıcı bir görüntünü üzə çıxarmağa imkan verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.