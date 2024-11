Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezidentlə oğlunun Dövlət Bayrağı Meydanından fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

