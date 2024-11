2024-cü ilin "Qızıl Top" mükafatı üçün yığılan səslərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mükafatlandırmanı təşkil edən "France Footbal" nəşri məlumat yayıb. "Mançester Siti"nin futbolçusu Rodri 1170 səs yığaraq hamını qabaqlayıb. 2-ci yerdə isə "Real"dan Vinisius Juniyor 1129 səslə qərarlaşıb. Beləliklə, Vinisius Juniyor Rodridən 41 səs az yığıb.

